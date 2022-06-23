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中職／對申皓瑋投到背傷 王維中自認不嚴重
味全龍隊王維中今晚投出6.1局失2分的優質先發，表現壓倒江少慶，然而拿下本季首勝、獲選單場MVP之際卻傳出壞消息，背部出現傷勢，王維中自認不到太嚴重，但第一次遇到難免擔心。
王維中今天投到7局，教練團一度打算換投，不過王維中有續投想法，加上用球數還沒到設定的100球，沒想到1出局後面對申皓瑋投得太用力，出現觸身球外，也導致背部不適，王維中說：「對上小老弟，加上狀況好，太亢奮了。」
總教練葉君璋賽後評估，王維中傷勢不妙，「非常、非常憂心。」不過王維中認為，狀況沒到非常嚴重，但教練團有保護的方式，「我有把握，希望趕快好起來，自己狀況越來越好，不想因此受到影響。」
今晚王維中以100球投出本季最長的6.1局，被敲7支安打外也有7次三振，另有1次四壞、1次觸身保送，首勝終於開張，王維中說：「我的目標是優質先發，其他讓隊友自己打回來，只要球隊贏球都好。」
這場比賽，王維中也認為是本季狀況最好的一場，特別是隊友早早打下分數，1局下看到吉力吉撈．鞏冠與江少慶的對決，想起過去旅美時期到印地安人隊找兩人的回憶，「心想安打應該就夠了，沒想到就打出去了，我以為外野飛球，看到隊友視線往上，聽到歡呼才知道是全壘打。」
生涯首度與江少慶同場先發，王維中坦言確實有些較勁心理，但也告訴自己要保持平常心面對，「畢竟也不是對決江少慶，誰先發我都覺得把自己顧好就好。」
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