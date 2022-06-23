快訊

新冠確診人數未來趨勢多起伏不定 專家曝兩大關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／對申皓瑋投到背傷 王維中自認不嚴重

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 味全龍派出王維中先發主投。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 味全龍派出王維中先發主投。記者許正宏／攝影

味全龍隊王維中今晚投出6.1局失2分的優質先發，表現壓倒江少慶，然而拿下本季首勝、獲選單場MVP之際卻傳出壞消息，背部出現傷勢，王維中自認不到太嚴重，但第一次遇到難免擔心。

王維中今天投到7局，教練團一度打算換投，不過王維中有續投想法，加上用球數還沒到設定的100球，沒想到1出局後面對申皓瑋投得太用力，出現觸身球外，也導致背部不適，王維中說：「對上小老弟，加上狀況好，太亢奮了。」

總教練葉君璋賽後評估，王維中傷勢不妙，「非常、非常憂心。」不過王維中認為，狀況沒到非常嚴重，但教練團有保護的方式，「我有把握，希望趕快好起來，自己狀況越來越好，不想因此受到影響。」

今晚王維中以100球投出本季最長的6.1局，被敲7支安打外也有7次三振，另有1次四壞、1次觸身保送，首勝終於開張，王維中說：「我的目標是優質先發，其他讓隊友自己打回來，只要球隊贏球都好。」

這場比賽，王維中也認為是本季狀況最好的一場，特別是隊友早早打下分數，1局下看到吉力吉撈．鞏冠與江少慶的對決，想起過去旅美時期到印地安人隊找兩人的回憶，「心想安打應該就夠了，沒想到就打出去了，我以為外野飛球，看到隊友視線往上，聽到歡呼才知道是全壘打。」

生涯首度與江少慶同場先發，王維中坦言確實有些較勁心理，但也告訴自己要保持平常心面對，「畢竟也不是對決江少慶，誰先發我都覺得把自己顧好就好。」

中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 一局下味全龍吉力吉撈．鞏冠擊出左外野高飛球，外野手陳真（圖）跳起來還是未能接下。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 一局下味全龍吉力吉撈．鞏冠擊出左外野高飛球，外野手陳真（圖）跳起來還是未能接下。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 一局下味全龍吉力吉撈．鞏冠（左）擊出滿貫砲，開局就拿下4分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 一局下味全龍吉力吉撈．鞏冠（左）擊出滿貫砲，開局就拿下4分。記者許正宏／攝影

王維中 江少慶

延伸閱讀

中職／悍將吞敗確定無緣上半季冠軍 丘總盼江少慶盡快振作

中職／王維中背部受傷 葉君璋：非常憂心

中職／王牌較勁結果 江少慶爆8分、王維中奪首勝

圖輯／中職味全龍先發王維中出戰富邦悍將江少慶

相關新聞

中職／王牌較勁結果 江少慶爆8分、王維中奪首勝

兩大王牌的首次較勁，不是想像中的投手戰，富邦悍將隊江少慶5局丟掉8分遭KO，味全龍隊王維中雖然很想撐下去，但還是在6.1...

中職／兄弟17安猛打病貓 德保拉6局11K奪勝

中信兄弟隊今晚在台中洲際主場猛敲17支安打，以11：1擊敗統一獅隊，陳文杰、詹子賢都有單場4安演出，陳子豪更轟出生涯第2...

中職／威迪茲離譜暴投 丘總：滿生氣的

富邦悍將隊先發洋投威迪茲昨晚單場4次暴投，丘昌榮看到雙手一攤、面露無奈，今天也說出重話：「真的滿生氣的。」認為對球隊影響...

中職／想讓打者打不好 威迪茲變化球失控暴投連連

富邦悍將隊洋投威迪茲昨晚單場4次暴投追平聯盟紀錄，今年已累積16次，上半季還沒結束就快破聯盟單季最多的21次紀錄，威迪茲...

中職／新竹球場兩大問題待改 葉君璋：攸關安全

味全龍隊21日與中華職棒聯盟到新竹棒球場場勘，發覺不少需改善事項，龍隊總教練葉君璋點出兩處最急迫，「外野淺色、場內排水溝...

中職／對申皓瑋投到背傷 王維中自認不嚴重

味全龍隊王維中今晚投出6.1局失2分的優質先發，表現壓倒江少慶，然而拿下本季首勝、獲選單場MVP之際卻傳出壞消息，背部出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。