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中職／悍將吞敗確定無緣上半季冠軍 丘總盼江少慶盡快振作

中央社／ 台北23日電
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 富邦悍將先發投手江少慶（圖）。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在天母棒球場進行例行賽，由味全龍出戰富邦悍將， 富邦悍將先發投手江少慶（圖）。記者許正宏／攝影

中職味全龍隊今天與富邦悍將隊交手，悍將先發投手江少慶投5局7責失分，被吉力吉撈．鞏冠敲出滿貫砲，龍隊以8比2拿勝；悍將淘汰指數歸零確定無緣上半季冠軍，總教練丘昌榮盼江少慶快點振作。

中華職棒富邦悍將今天在天母棒球場與味全龍隊交手，兩隊派出本土王牌投手同場先發、話題十足，但悍將隊先發投手江少慶今天狀況不理想，1局就有狀況，先被郭天信敲出安打，接連投出四壞保送，被吉力吉撈．鞏冠敲出滿貫砲，接著再被林孝程敲出三壘打，開賽就掉5分。

悍將5局上追分，靠著王正棠、林哲瑄接連安打，葉竹軒二壘打一棒送回2分；江少慶5局下再有狀況，先被李凱威敲二壘打、再連續投出2次四壞保送，滿壘時捕逸失掉1分，再被吳東融敲出三壘打失掉2分。

悍將先發投手江少慶今天投5局花了109球，被敲出6支安打，投出4次三振，偏多6次四壞保送，失掉8分（7分責失分），吞下本季第5敗。

龍隊先發投手王維中6月回到先發出賽，前兩場出賽都投5局，今天總計用100球投6.1局，被敲7支安打，投出7次三振、2次四死球，失掉2分責失分，優質先發率隊拿勝，個人本季首勝開張，也拿下單場最有價值球員（MVP）

悍將隊吞敗、賽後上半季淘汰指數歸零，確定無緣上半季冠軍，賽後悍將隊總教練丘昌榮受訪表示，江少慶算是球隊王牌投手，下場之後也有跟他聊一下，要給自己一點責任和壓力，「希望他趕快振作起來，他上去就是要贏的」，期許他可以承擔責任。

龍隊總教練葉君璋表示，江少慶對龍隊先發時，感覺狀況都沒有很好，今天也是保送偏多，球隊沒有特別針對江少慶有什麼研究，是他自己狀況不好。

江少慶 丘昌榮

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