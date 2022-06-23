中職／王維中背部受傷 葉君璋：非常憂心

王維中今晚投出6.1局失2分的優質先發，拿下本季首勝，賽後MVP頒獎舞台卻不見人影，總教練葉君璋透露，王維中背部有傷，「非常憂心。」

王維中投到7局上1出局後，對決申皓瑋的打席最終投出觸身球保送，隨後退場休息，其實對決申皓瑋時觸發了傷勢，葉君璋說：「不是很妙，不是手是背，需要休息。」

回顧7局狀況，因王維中自覺狀況不錯，用球數也還有空間，所以讓他投到100球，「他後來有盡全力去投，可能因此背有點不舒服。」

但以今天王維中的整體狀況來說，葉君璋說：「很好，球速有到150公里，是他好的狀態。」至於王維中接下來是否還有投球計畫？葉君璋說，先休息跟復健，暫時沒辦法投球。

龍隊今年兩場對上江少慶都攻下大分，一場3.2局打9分，今天5局打下8分，葉君璋表示，並沒有特別針對他做分析，「主要是他對我們的狀況都不是很好，今天來說就是安打後有2次保送，是他自己狀況比較不好。」