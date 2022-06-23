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中職／王牌較勁結果 江少慶爆8分、王維中奪首勝
兩大王牌的首次較勁，不是想像中的投手戰，富邦悍將隊江少慶5局丟掉8分遭KO，味全龍隊王維中雖然很想撐下去，但還是在6.1局失2分後退場，仍投出一場優質先發，龍隊靠著吉力吉撈．鞏冠一發滿貫砲定調，以8：2拿下勝利。
江少慶去年與悍將隊簽下4.5年總額6120萬元合約，王維中2020年選秀加入龍隊，當時簽下5年3個月總值208萬美元合約，換算下來也破台幣6000萬元，兩人月薪排名聯盟前二，今晚是首次相逢。
江少慶首局就出狀況，安打、保送、保送，無人出局滿壘，被鞏冠轟出左外野全壘打，也是中職生涯第一次挨滿貫砲，接著好不容易抓到2出局，又在一壘有人時，被林孝誠敲出三壘打，單局丟掉5分。
雖然江少慶一度回穩，連3局無失分，但5局下又是安打加2次保送走在前，接下來雖然連飆2K，但先因捕逸掉1分，又被吳東融敲出左外野三壘打，單局丟3分。
江少慶撐完5局退場，總計投109球刷新個人本季新高，單場丟掉8分有7分責失，個人本季第3場丟掉8分以上賽事，前一場對手也是味全龍隊；今年兩次對戰龍隊，江少慶合計8.2局失17分，有15分責失。
王維中倒是投得穩穩的，直到5局上才被王正棠、林哲瑄、葉竹軒連敲3安而破功，單局掉2分，但接下來投到7局上解決掉王正棠後，龍隊一度想換投，王維中堅持留在場上，直到對代打的申皓瑋投出觸身，用球數也剛好滿百，才不得不退場休息。
王維中在第7局現場測速亮起150公里紅字，王維中本季最快球速為149公里，而6.1局失2分的優質先發，加上隊友分數爆量相挺，在吞下2連敗後終於收下本季首勝。
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