快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.1億一人獨得 獎落「這縣市」

自駕故障釀2死？蔚來電動車衝出總部3樓墜地 公司回應了

PLG／狂轟19記三分彈 勇士主場射下攻城獅取兩勝領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王牌較勁結果 江少慶爆8分、王維中奪首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母棒球場富邦悍將與味全龍之戰，龍隊先發投手王維中。記者許正宏／攝影
天母棒球場富邦悍將與味全龍之戰，龍隊先發投手王維中。記者許正宏／攝影

兩大王牌的首次較勁，不是想像中的投手戰，富邦悍將隊江少慶5局丟掉8分遭KO，味全龍隊王維中雖然很想撐下去，但還是在6.1局失2分後退場，仍投出一場優質先發，龍隊靠著吉力吉撈．鞏冠一發滿貫砲定調，以8：2拿下勝利。

江少慶去年與悍將隊簽下4.5年總額6120萬元合約，王維中2020年選秀加入龍隊，當時簽下5年3個月總值208萬美元合約，換算下來也破台幣6000萬元，兩人月薪排名聯盟前二，今晚是首次相逢。

江少慶首局就出狀況，安打、保送、保送，無人出局滿壘，被鞏冠轟出左外野全壘打，也是中職生涯第一次挨滿貫砲，接著好不容易抓到2出局，又在一壘有人時，被林孝誠敲出三壘打，單局丟掉5分。

雖然江少慶一度回穩，連3局無失分，但5局下又是安打加2次保送走在前，接下來雖然連飆2K，但先因捕逸掉1分，又被吳東融敲出左外野三壘打，單局丟3分。

江少慶撐完5局退場，總計投109球刷新個人本季新高，單場丟掉8分有7分責失，個人本季第3場丟掉8分以上賽事，前一場對手也是味全龍隊；今年兩次對戰龍隊，江少慶合計8.2局失17分，有15分責失。

王維中倒是投得穩穩的，直到5局上才被王正棠、林哲瑄、葉竹軒連敲3安而破功，單局掉2分，但接下來投到7局上解決掉王正棠後，龍隊一度想換投，王維中堅持留在場上，直到對代打的申皓瑋投出觸身，用球數也剛好滿百，才不得不退場休息。

王維中在第7局現場測速亮起150公里紅字，王維中本季最快球速為149公里，而6.1局失2分的優質先發，加上隊友分數爆量相挺，在吞下2連敗後終於收下本季首勝。

天母棒球場富邦悍將與味全龍之戰，龍隊在5局下趁捕逸跑回一分。記者許正宏／攝影
天母棒球場富邦悍將與味全龍之戰，龍隊在5局下趁捕逸跑回一分。記者許正宏／攝影
天母棒球場富邦悍將與味全龍之戰，悍將隊先發投手江少慶。記者許正宏／攝影
天母棒球場富邦悍將與味全龍之戰，悍將隊先發投手江少慶。記者許正宏／攝影

王維中 江少慶 鞏冠

延伸閱讀

圖輯／中職味全龍先發王維中出戰富邦悍將江少慶

中職／6000萬級較勁！江少慶vs.王維中將首次上演

中職／對「慶baby」綽號沒抗拒 更軟萌的江少慶有原因

中職／又帥又暖！江少慶首勝咖啡 一人一杯請起來

相關新聞

中職／王牌較勁結果 江少慶爆8分、王維中奪首勝

兩大王牌的首次較勁，不是想像中的投手戰，富邦悍將隊江少慶5局丟掉8分遭KO，味全龍隊王維中雖然很想撐下去，但還是在6.1...

中職／威迪茲離譜暴投 丘總：滿生氣的

富邦悍將隊先發洋投威迪茲昨晚單場4次暴投，丘昌榮看到雙手一攤、面露無奈，今天也說出重話：「真的滿生氣的。」認為對球隊影響...

中職／想讓打者打不好 威迪茲變化球失控暴投連連

富邦悍將隊洋投威迪茲昨晚單場4次暴投追平聯盟紀錄，今年已累積16次，上半季還沒結束就快破聯盟單季最多的21次紀錄，威迪茲...

中職／新竹球場兩大問題待改 葉君璋：攸關安全

味全龍隊21日與中華職棒聯盟到新竹棒球場場勘，發覺不少需改善事項，龍隊總教練葉君璋點出兩處最急迫，「外野淺色、場內排水溝...

中職／王維中背部受傷 葉君璋：非常憂心

王維中今晚投出6.1局失2分的優質先發，拿下本季首勝，賽後MVP頒獎舞台卻不見人影，總教練葉君璋透露，王維中背部有傷，「...

福林國小將參加LLB世界少棒賽 賴清德：冠軍帶回來

台北市福林國小少棒隊將代表我國參加今年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽，副總統賴清德今天在總統府接見所有球員，他表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。