中職／不到24小時快閃 龍德力又下二軍

味全龍隊洋砲龍德力昨天才傷癒回歸，沒想到打了2打席後又受傷，今天再被下放二軍，在一軍只待了不到24小時，總教練葉君璋表示：「是新的傷。」

龍德力在5月29日因大腿拉傷下二軍，昨天回到一軍立刻先發，前兩打席都敲出安打，只是在5局突然被代打換下，葉總賽後指出，當下小腿有些緊繃。

今天再次確認，龍德力的小腿有些輕微腫脹，葉君璋表示：「可能有拉傷，本來有考慮留著，但防護員認為保險一點，還是讓他下去休息，應該之後會再上來。」這也代表至少要等15天後才能再上一軍。

龍隊日前與鈦龍說再見，洋砲剩下龍德力，未來洋將補強方向，葉君璋表示，投、打都有看到不錯的人選，但如果有也是下半季的事，「現有的人比較重要，還沒來都沒用。」