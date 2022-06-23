快訊

台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

中職／董子恩下、胡冠俞上 丘昌榮：與失誤無關

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊董子恩。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊董子恩。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天做出異動，將董子恩下放二軍、胡冠俞升一軍，總教練丘昌榮解釋，這與昨天董子恩失誤無關，而是與選手討論過後，「他認為需要多一點比賽，剛好冠俞在二軍表現很好，所以作出調整。」

董子恩昨天在4局發生傳球失誤，悍將三壘「0失誤」也因而破功，只是丘昌榮強調人員異動與失誤無關，「昨天跟他聊過，主要是他認為自己需要多一點比賽。」

董子恩從6月10日到22日僅出賽4場，丘昌榮認為，董子恩是有潛力的球員，既然有這個想法，就讓他去二軍能夠多比賽，「期待他調整好」。

悍將拉上胡冠俞頂替位置，目前在二軍出賽15場、打擊率3成26，升上一軍後主要守備二壘、游擊，丘昌榮表示：「跟鋒哥通過電話，知道他最近在二軍表現真的不錯，就讓他來試試看。」

另外，洋砲霸帝士回歸一軍後，昨天先上場代打，今天回歸先發，擔任第4棒、指定打擊，丘昌榮表示：「自己要把握機會。」

丘昌榮 富邦悍將 霸帝士

延伸閱讀

中職／威迪茲離譜暴投 丘總：滿生氣的

中職／范國宸炙熱的6月有全哥靠 丘總期許「燙到11月」

中職／富藍戈上半季「開箱」有機會 悍將為下半季點兵

中職／悍將、桃猿怎麼看宋文華？兩隊總仔讚優質

相關新聞

中職／威迪茲離譜暴投 丘總：滿生氣的

富邦悍將隊先發洋投威迪茲昨晚單場4次暴投，丘昌榮看到雙手一攤、面露無奈，今天也說出重話：「真的滿生氣的。」認為對球隊影響...

中職／想讓打者打不好 威迪茲變化球失控暴投連連

富邦悍將隊洋投威迪茲昨晚單場4次暴投追平聯盟紀錄，今年已累積16次，上半季還沒結束就快破聯盟單季最多的21次紀錄，威迪茲...

中職／新竹球場兩大問題待改 葉君璋：攸關安全

味全龍隊21日與中華職棒聯盟到新竹棒球場場勘，發覺不少需改善事項，龍隊總教練葉君璋點出兩處最急迫，「外野淺色、場內排水溝...

中職／不到24小時快閃 龍德力又下二軍

味全龍隊洋砲龍德力昨天才傷癒回歸，沒想到打了2打席後又受傷，今天再被下放二軍，在一軍只待了不到24小時，總教練葉君璋表示...

中職／董子恩下、胡冠俞上 丘昌榮：與失誤無關

富邦悍將隊今天做出異動，將董子恩下放二軍、胡冠俞升一軍，總教練丘昌榮解釋，這與昨天董子恩失誤無關，而是與選手討論過後，「...

棒球／福林國小少棒隊赴韓國出戰LLB 北市贊助160萬元經費

福林國小少棒隊奪得世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）中華台北代表權，將赴韓國LLB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。