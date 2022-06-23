中職／董子恩下、胡冠俞上 丘昌榮：與失誤無關

富邦悍將隊今天做出異動，將董子恩下放二軍、胡冠俞升一軍，總教練丘昌榮解釋，這與昨天董子恩失誤無關，而是與選手討論過後，「他認為需要多一點比賽，剛好冠俞在二軍表現很好，所以作出調整。」

董子恩昨天在4局發生傳球失誤，悍將三壘「0失誤」也因而破功，只是丘昌榮強調人員異動與失誤無關，「昨天跟他聊過，主要是他認為自己需要多一點比賽。」

董子恩從6月10日到22日僅出賽4場，丘昌榮認為，董子恩是有潛力的球員，既然有這個想法，就讓他去二軍能夠多比賽，「期待他調整好」。

悍將拉上胡冠俞頂替位置，目前在二軍出賽15場、打擊率3成26，升上一軍後主要守備二壘、游擊，丘昌榮表示：「跟鋒哥通過電話，知道他最近在二軍表現真的不錯，就讓他來試試看。」

另外，洋砲霸帝士回歸一軍後，昨天先上場代打，今天回歸先發，擔任第4棒、指定打擊，丘昌榮表示：「自己要把握機會。」