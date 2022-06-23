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中職／新竹球場兩大問題待改 葉君璋：攸關安全
味全龍隊21日與中華職棒聯盟到新竹棒球場場勘，發覺不少需改善事項，龍隊總教練葉君璋點出兩處最急迫，「外野淺色、場內排水溝」，攸關球員比賽安全無法妥協。
新竹棒球場工程進入收尾階段，球場門口已掛起龍隊Logo，預計7月22日至24日將舉行味全龍與富邦悍將3連戰，距離只剩下1個月時間。
葉君璋今天受訪時談到新竹球場場勘過程，認為仍有待改善，其中一點關乎視覺，「正常外野是深色系，但新竹外野是淺色，可能對球員看球會有影響。」
另外，新竹棒球場的排水溝設計在球場內，不少球場也是相同設計，問題在新竹排水溝在鋪上防護墊後，與紅土之間可能產生高低差，葉總表示，這樣對球員在場內跑動的安全性是有可能影響。
葉君璋表示：「安全性沒辦法將就，不安全選手打起來也會有壓力，希望能趕在7月22日前改善，如果真的不行，那也不可能讓球員冒險。」
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