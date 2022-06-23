中職／想讓打者打不好 威迪茲變化球失控暴投連連

富邦悍將隊洋投威迪茲昨晚單場4次暴投追平聯盟紀錄，今年已累積16次，上半季還沒結束就快破聯盟單季最多的21次紀錄，威迪茲表示自己求好心切，太想讓打者打不好，「變化球沒控制好」。

威迪茲昨天對上味全龍隊，先發5局被敲8支安打，還有4次暴投，導致丟掉5分，悍將隊最終也以3：6輸球，威迪茲今天賽前表示，昨晚的暴投、挖地瓜球偏多，原因是自己想投變化球，但沒控制好，「想讓打者不好打，就往低角度去投」。

威迪茲因使用外部物質遭禁賽10場後，回歸一軍的首戰結果不太美好，他表示，之前在二軍投了兩場，回來一軍後很開心，很想要投好，只是第4局開始失控。

去年威迪茲效力中信兄弟隊時，18.1局出現4次暴投，今年來到悍將，49.2局就累積16次暴投，每局平均暴投數據是上升的，他表示：「沒有感覺打者更難對付，只是自己想投出更不好打的球，製造對手揮棒落空。」

投手教練今天也提醒過，威迪茲說：「他告訴我昨天哪裡可以做得更好，有什麼地方要更注意，我也會再把自己調整好。」