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中職／威迪茲離譜暴投 丘總：滿生氣的
富邦悍將隊先發洋投威迪茲昨晚單場4次暴投，丘昌榮看到雙手一攤、面露無奈，今天也說出重話：「真的滿生氣的。」認為對球隊影響很大。
悍將昨天面對味全龍隊先取得3：0領先，但威迪茲後段失守，導致最終反以3：6輸球，5局威迪茲出現暴投後，鏡頭也拍到丘昌榮以動作表現情緒，威迪茲投完5局掉5分，全場出現16次挖地瓜球，捕手戴培峰已擋掉不少。
「控制力真的不好。」丘昌榮今天賽前談到威迪茲昨晚的表現，「對球隊影響很大，投手教練這邊有再提醒，不過禁賽10場後回來這樣的表現，滿生氣的。」
悍將在昨天之前5戰4勝，士氣正在上揚，丘昌榮表示：「目前球隊大家都很努力，各個環節都有做好，選手要對自己負責任。」
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