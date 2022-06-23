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日職／清宮漏接平凡飛球 BIG BOSS苦笑：星星跑進眼裡了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
清宮幸太郎在22日對樂天的比賽打擊沒發揮，還發生低級失誤。 火腿隊推特
清宮幸太郎在22日對樂天的比賽打擊沒發揮，還發生低級失誤。 火腿隊推特

日本火腿隊一指大物清宮幸太郎，過去在一二軍載沉載浮多年，本季總算在一軍展現打擊砲火。不過在22日對上東北樂天金鷲隊的比賽，清宮不只打擊上沒繳出貢獻，就連守備都發生離譜的失誤，讓總教練「BIG BOSS」新庄剛志感到相當無奈。

根據日本媒體「日刊體育」報導，比賽來到六局下半兩出局時，樂天第七棒和田戀打出一壘方向的軟弱飛球，原本以為火腿可以輕鬆守下這個半局，未料鎮守一壘的清宮幸太郎卻漏掉這顆飛球，讓打者攻佔得點圈。隨後第八棒太田光又補上一支安打，好險靠著左外野手松本剛的即時回傳，讓跑者在本壘遭到觸殺，才總算擋下失分危機。

賽後新庄監督表示，對於清宮發生這樣的失誤，自己也嚇了一大跳，指出這並不是什麼特別高的飛球。既然並非受到照明影響，新庄苦笑著說「或許是星星吧？搞不好是星星跑進眼睛裡面囉」。

打擊方面，清宮四個打席都未能上壘，還吞下三次三振。樂天這場比賽最後靠著島內宏明的再見全壘打，以6比3擊敗火腿拿下勝利。加上軟銀敗給歐力士的關係，樂天以半場勝差重回洋聯龍頭。火腿近期則吞下五連敗，仍是洋聯墊底。

日本火腿 樂天金鷲 新庄剛志

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