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中職／投滿7局成家常便飯 黃子鵬：教練團有練心臟

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊以11：1擊敗統一獅隊，總教練曾豪駒（右二）與先發投手黃子鵬（右一）。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊以11：1擊敗統一獅隊，總教練曾豪駒（右二）與先發投手黃子鵬（右一）。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊低肩側投黃子鵬今年投出王牌水準，加上今天對上統一獅隊7局失1分的表現，10場先發有7場投滿7局，秘訣是什麼？他笑說：「教練團有鍛鍊他們的心臟。」

猿隊今天與獅隊短兵相接，兩支上半季戰績前二的隊伍短兵相接，由猿隊以11：1帶走勝利，關鍵戰役也吸引到8429名觀眾進場，不過黃子鵬說自己沒注意到，「太專注在比賽了，對方一直想突破，感覺到較勁。」

今天黃子鵬開局狀況不算好，前5局都讓對手上壘，但僅在3局掉分，曾豪駒指出，黃子鵬前半段節奏有點慢，「或許是覺得這場關鍵，投起來比較謹慎。」

黃子鵬則表示，開局狀況比較多，自己狀況也沒很好，要感謝捕手張閔勛引導以及野手守備幫忙，加上「小胖」林泓育提醒後，才有找回節奏，「學長從旁觀察，告訴我身體要再柔軟一點。」

黃子鵬從去年轉先發後一直保持穩定，至今跨季連續32場投滿5局，距離2011年到2012年洋投銳創下的隊史紀錄只差3場就追平，而聯盟最多連續投滿5局場次是「嘟嘟」潘威倫的連續68場。

聽到黃子鵬這項紀錄，總教練曾豪駒說：「連續32場很難保持，身體訓練上有自我要求，才能保持穩定。」

黃子鵬去年多投到第5、6局就被換下，今年投到7局以上的場次暴增，黃子鵬開完笑說：「可能教練團有鍛鍊他們的心臟吧，我上場就是盡力去投，沒有特別想局數。」

黃子鵬 樂天桃猿

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