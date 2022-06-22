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中職／威迪茲失「控」4暴投 悍將贏變輸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將先發投手威迪茲。 圖／聯合報系資料照片
富邦悍將先發投手威迪茲。 圖／聯合報系資料照片

味全龍隊今晚在澄清湖棒球場後來居上，趁著富邦悍將隊先發投手威迪茲失「控」，以6：3逆轉勝，龍隊投手布里悍克服前半段亂流，投出7局失3分（1分責失）的優質先發。

威迪茲今天重返一軍，一起回來的還有恐怖控球，單場4次暴投追平聯盟紀錄，而且開季出賽9場就已經累積16次暴投，距離中職單季最高紀錄、1995年味全龍隊多力的21次，只差5次。

威迪茲先前被味全龍隊抓到「用油」，手套中藏有外部物質，因此遭到禁賽10場，今天回歸首戰又遇到龍隊，這次投完5局沒被檢舉，只是被敲8支安打，外加4次暴投奉送壘包，丟掉5分有3分是責失，讓悍將從3：0領先變成3：5落後。

布里悍雖然首局被范國宸敲出陽春砲，2局上則是游擊手失誤讓對手上二壘後，自己在2出局後被敲2安夾著1次保送，丟掉2分但皆非責失，之後未讓對手再越雷池一步。

布里悍以106球投完7局，被敲6支安打包括1發全壘打，丟掉3分，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身，拿下本季第4勝。

味全龍 布里悍 富邦悍將 范國宸

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