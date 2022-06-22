聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／黃子鵬7局失1分好投 助樂天擊敗統一
樂天桃猿今天在桃園主場出戰來訪的統一獅，樂天桃猿派出黃子鵬先發對上統一獅的胡智為。樂天桃猿先發投手黃子鵬主投7局失1分奪下勝投並獲選單場ＭＶＰ，統一獅先發投手胡智為主投6.2局失5分（1分責失）吞下敗投。
2局下樂天桃猿林承飛擊出2分打點二壘安打，張閔勛再擊出1分打點安打，樂天桃猿進帳3分；3局上統一獅隊胡金龍擊出1分打點安打；5局下樂天桃猿陳俊秀擊出雙殺打讓三壘跑者回本壘再得1分；7局下樂天桃猿朱育賢擊出1分打點安打；8局下樂天桃猿林承飛擊出1分打點二壘安打，張閔勛擊出1分打點安打，林立擊出1分打點安打，郭嚴文擊出1分打點安打，朱育賢擊出高分犧牲打再得1分，馮健庭代打擊出1分打點二壘安打，單局攻下6分。終場樂天桃猿以11：1擊敗統一獅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言