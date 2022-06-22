中職／黃子鵬7局失1分好投 助樂天擊敗統一

樂天桃猿今天在桃園主場出戰來訪的統一獅，樂天桃猿派出黃子鵬先發對上統一獅的胡智為。樂天桃猿先發投手黃子鵬主投7局失1分奪下勝投並獲選單場ＭＶＰ，統一獅先發投手胡智為主投6.2局失5分（1分責失）吞下敗投。

2局下樂天桃猿林承飛擊出2分打點二壘安打，張閔勛再擊出1分打點安打，樂天桃猿進帳3分；3局上統一獅隊胡金龍擊出1分打點安打；5局下樂天桃猿陳俊秀擊出雙殺打讓三壘跑者回本壘再得1分；7局下樂天桃猿朱育賢擊出1分打點安打；8局下樂天桃猿林承飛擊出1分打點二壘安打，張閔勛擊出1分打點安打，林立擊出1分打點安打，郭嚴文擊出1分打點安打，朱育賢擊出高分犧牲打再得1分，馮健庭代打擊出1分打點二壘安打，單局攻下6分。終場樂天桃猿以11：1擊敗統一獅。 統一獅先發投手胡智為主投6.2局失5分（1分責失）吞下敗投。記者季相儒／攝影 樂天桃猿隊林承飛單場3安打包含2支二壘安打及3分打點。記者季相儒／攝影 樂天桃猿先發投手黃子鵬主投7局失1分奪下勝投並獲選單場ＭＶＰ。記者季相儒／攝影