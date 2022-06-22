中職／黃子鵬再「除獅」 猿關鍵戰19安爆擊
樂天桃猿隊今晚回到主場迎戰統一獅隊，關鍵戰役吸引到8429名球迷進場，創下本季平日票房新紀錄，猿隊黃子鵬維持「除獅機」本色，繳出7局失1分的優質先發，幫助猿隊以11：1擊敗獅隊，兩隊勝差擴大到3.5場，上半季戰績第一的猿隊持續獨走。
黃子鵬今天前半段投得跌跌撞撞，前5局都讓對手上壘，但唯一造成傷害只有在3局上，2出局後被潘傑楷敲安加上盜壘成功，之後胡金龍的安打丟掉唯一一分。
黃子鵬總計以97球投完7局，被敲6支安打，另有5次三振、2次四壞保送，僅失1分，防禦率下降到2.01，本季對戰獅隊防禦率則從1.71下修到1.61。
猿隊打線則在2局下攻城掠地，朱育賢因二壘手暴傳續命，2出局後梁家榮、林承飛、張閔勛連續3支安打，攻下3分；另外在5局下、7局下各添1分，8局下更是單局7支安打，追加6分拉開差距。
桃猿全隊暴打19支安打，7、8、9棒都有猛打賞演出，梁家榮3安打2得分、林承飛3安打3打點2得分、張閔勛3安打2打點1得分。
獅隊先發投手胡智為堪稱悲情，雖然投6.2局丟掉5分，不過其中只有1分責失，3局下的3分是在失誤後出線，7局也有一次游擊手失誤後才掉分，吞下個人本季第5敗（5勝）。
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