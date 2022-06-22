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中職／9場16次暴投 威迪茲快創中職新紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒富邦悍將投手威迪茲（右）。圖／聯合報系資料照，許正宏攝影
中華職棒富邦悍將投手威迪茲（右）。圖／聯合報系資料照，許正宏攝影

富邦悍將隊威迪茲今天重返一軍，也帶著恐怖的控球一起回來，單場4次暴投追平聯盟紀錄，而且開季出賽9場就已經累積16次暴投，距離中職單季最高紀錄只差5次。

威迪茲先前被味全龍隊抓到「用油」，手套中藏有外部物質，因此遭到禁賽10場，今天回歸首戰又遇到龍隊，這次投完5局沒被檢舉，只是被敲8支安打，外加4次暴投奉送壘包，丟掉5分有3分是責失，讓悍將從3：0領先變成3：5落後。

中職史上單季累積最多是1995年味全龍隊的多力，當時他出賽24場（23場先發）、173.2局累積21次暴投，威迪茲則是出賽9場、49.2局就已經快速逼近，以目前連4場至少3次暴投來看，可能再2場先發就超前。

而威迪茲16次全都是當先發時出現，若限縮在先發投手單季最多暴投，威迪茲可以並列史上第五，第一名還是多力（20次），接下來是1998年味全龍拉婓爾19次，1997年兄弟象威爾、1998年興農牛楓康並列第三。

味全龍 中職 富邦悍將

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