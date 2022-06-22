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中職／樂天守備吹起日式風 西村彌提互相倚靠的力量

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊日籍綜合守備跑壘教練西村彌。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊日籍綜合守備跑壘教練西村彌。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今年守備率0.975並列聯盟第二高，統一獅隊總教練林岳平看出預防對手戰術的「日式風格」守備，猿隊日籍綜合守備跑壘教練西村彌表示確實有增加日式佈陣，但這是投手、守備互相倚靠的結果。

猿隊今年前42場比賽出現40次失誤，去年前42場失誤次數相同，去年守備率0.974也相差無幾，不過當時守備率要排到聯盟第三，前二是中信兄弟的0.984、富邦悍將隊的0.977。

西村彌表示，今年在佈陣上有增加日本的方式，但是守備時機跟動作上還是有沒做好的地方，會透過開會討論去改進，「這點也很感謝電風（陳雁風）教練幫助很多，積極看到問題，想要解決，幫助滿多的。」

至於預防對手戰術，西村彌指出，首席教練古久保健二也常提點，當投手較不擅長守備時，一、三壘手在處理短打上要比較積極，「小心對方可能會有延遲盜壘、偷點，比較奇襲的戰術，但還沒辦法很全面的防止戰術，希望可以越做越好。」

猿隊今年投手防禦率普遍表現不錯，是否受到守備的幫助？西村彌說，球隊目前的守備方向，是一球一球幫助投手確實抓到打者，「這是互相，守備出狀況的時候也需要投手能夠解決打者，反之如果投手有狀況，能夠守下來也很重要，互相倚靠對方的力量」

樂天桃猿隊日籍綜合守備跑壘教練西村彌。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊日籍綜合守備跑壘教練西村彌。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 林岳平 富邦悍將

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