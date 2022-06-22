中職／樂天「超前部署」型守備 林岳平認證日式風

統一獅隊今晚要對上龍頭樂天桃猿隊，對方先發投手黃子鵬還是專業「除獅機」，對戰獅隊防禦率僅1.71，林岳平指出，關鍵不僅是黃子鵬，而是今年猿隊的「超前部署」型守備模式，能夠幫助投手降低失分。

黃子鵬去年對戰獅隊的防禦率3.58，雙方還算有來有往，但到了今年呈現被壓制情形，3場比賽黃子鵬拿下1勝0敗，21局丟掉4分責失。

「不只是我們。」林岳平表示：「今年各隊對他都打不好，特別今年猿隊守備又特別好，能夠降低投手失分，當壘上有人時，有辦法利用牽制出局等方式，彌補投手的缺失。」

林岳平形容，猿隊採用「戰術守備」，會針對對手可能的打帶跑、犧牲推進等不同戰術，預先進行守備判斷，「跟以往台灣球隊的模式都不同，帶有日式的風格。」

猿隊今年找來首席教練古久保健二、一軍綜合守備教練西村彌都是日籍教練，目前團隊守備率0.975僅次於中信兄弟隊的0.983，製造4次牽制出局則與富邦悍將隊並列聯盟最多，不過比悍將少打了4場。