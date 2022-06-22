中職／6000萬級較勁！江少慶vs.王維中將首次上演

中華職棒本季月薪最高的兩人，明天將在天母棒球場首次同場較勁，富邦悍將隊作客推出江少慶先發，地主味全龍隊也以王維中應戰，兩名身價6000萬的好手，從去年就已預約「王見王」，終於實現。

江少慶去年季中選秀加盟悍將隊，簽下4.5年總額6120萬元合約，平均月薪113.3萬元，是本季月薪最高的球員；王維中則是2020年選秀加入龍隊，當時簽下5年3個月、月薪約3.3萬美元（約台幣96萬元）的合約，月薪全聯盟僅次於江少慶，合約總額208萬美元，換算下來也破台幣6000萬元。

王維中去年開始在一軍出賽，江少慶則是在季中返台，雖然下半季就投入實戰，不過王維中對悍將3場先發、2場後援，江少慶對味全3場先發，兩人都還沒機會同場登板。

今年江少慶只投過一場對味全龍隊，當時對方先發是布里悍，到明天將是與王維中首次交手，王維中日前曾表示，期待兩人同場，但也認為太亢奮會出事，「我們投手教練都跟我說平常心就好了。」