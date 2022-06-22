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中職／楊孟沅、林靖凱快篩陽性 林岳平更擔心一個人
在與樂天桃猿隊的爭冠關鍵戰前夕，統一獅隊又損失兩名主戰力，牛棚投手楊孟沅昨天快篩陽性，今天則是游擊手林靖凱，「餅總」林岳平很頭大，加上這兩人都是先發投手古林睿煬的好友，林岳平說：「希望古林沒事。」
獅隊昨天已經通報中職聯盟，楊孟沅陽性，因此拉上江國謙遞補，今天則是林靖凱也染疫，從二軍拉內野手楊竣翔遞補戰力，今天預計先發游擊手是林祖傑、二壘手是陳重廷。
獅隊目前距離猿隊2.5場勝差，加上今天兩隊剩下4場對戰，還有機會逆襲，不過多了2名主力進入疫情名單，「梅花二」陳傑憲也還沒好，林岳平歎了口氣說：「剛好在輸贏的時候，平常去打就好。」
獅隊洋投羅昂歸隊時間仍不明，先發戰力吃緊之下，林岳平更擔心古林睿煬狀況，「希望古林不要，他今天快篩是陰性，還是有來球場。」
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