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中職／遇到「類鋼龍」狀況 獅隊新洋砲不來了
統一獅隊補強腳步要換方向，新洋砲確定不來，總教練林岳平今日表示，對方母隊開出更好條件留人，也因近期先發投手戰力緊繃，未來要找的是新洋投。
獅隊因日前評估羅薩傷勢不如預期，因此解約，上周傳出球團已為新洋砲申請工作簽證，林岳平也希望大家「靜候佳音」，之後有媒體點出，獅隊鎖定的新洋砲是前日本職棒羅德隊的維加斯（Kenny Vargas）。
不過今天林岳平表示，新洋砲不來了，「他在墨西哥聯盟是很好的打者，我們爭取，也提出買斷金，但母隊開出更好的條件，要買斷合約必須母球團允許，而他也選擇留在原屬球隊。」
味全龍隊鋼龍日前傳出有韓職鎖定，但被龍隊成功留人，林岳平表示，這次尋找新洋砲也遇到類似鋼龍狀況，「準備好買斷金也沒用。」
由於近日獅隊洋投羅昂受傷，何時恢復仍不明，林岳平也表示：「以現況來說，剛好改找投手。」
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