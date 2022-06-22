中職／上半季部分比賽延賽 補賽時程出爐
中華職棒上半季第11週例行賽受天氣影響，共7場比賽延賽，其中2場延賽已完成補賽，聯盟今天公布另5場延賽補賽日程，將在7月12至16日之間舉行。
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響以及因雨延賽，中華職棒下半季日前已確定從原訂的7月15日，延後至7月19日開打。
聯盟今天公告，上半季第11週例行賽共7場比賽延賽，已有2場完成補賽，另5場補賽時程也在今天出爐。
6月7日中信兄弟與富邦悍將、味全龍與樂天桃猿賽事，改到7月12日、13日，分別在新莊、桃園棒球場進行。
6月8日味全龍與樂天桃猿比賽，規劃7月14日在桃園棒球場進行補賽。
6月11日味全龍與中信兄弟、6月12日富邦悍將與樂天桃猿賽事，補賽都在7月16日，分別在台中洲際棒球場和桃園棒球場舉行。
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