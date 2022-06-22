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日職／王柏融二軍連兩場雙安 重回「3割男」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍調整，打擊火力有復甦跡象，連續兩場敲出雙安。 擷圖自推特
日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍調整，打擊火力有復甦跡象，連續兩場敲出雙安。 擷圖自推特

日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍調整，打擊火力有復甦跡象，連續兩場敲出雙安，打擊率回升至3成13，只是今天火腿隊二軍被松本友轟出逆轉安分砲，以3：4輸給養樂多隊。

王柏融昨天先發第4棒、指定打擊，2打數2安打，另有1次四壞保送，上壘率百分百，今天改打第1棒、指定打擊，3打數敲出2安打，打擊率從20日之前的2成56迅速提升。

今天王柏融3打席都是面對先發左投下慎之介，先在1局上敲出中外野二壘打，4局上再敲出中外野一壘打，接著6局上敲出左外野飛球出局，之後在7局被佐藤龍世代打換下。

王柏融今年在一軍打擊狀況不佳，在4月11日下放二軍後更在4月下旬一度因傷缺席，直到5月25日重新開始出賽，雖然打擊率一度下滑，但又在今天回到「3割男」。

王柏融 火腿

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