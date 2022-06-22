中職／新竹市立棒球場開幕戰倒數！7月22日起龍vs.悍將3連戰

新竹市立棒球場重建工程進入收尾階段，近日入口已高掛球場與味全龍主隊的Logo看板，引起地方熱烈討論。市府指出，已敲定7月22號舉行味全龍開幕首戰，22至24日和富邦悍將一連對戰3天；開幕戰之前將進行壓力測試，評估辦演唱會或暖身賽方式，最近將會定案。

新竹市政府陸續投入12億元，在西大路與民路街口的原址重建新竹市立棒球場，將在中職下半球季重新啟用。新竹市立棒球場採OT營運，市府已與龍來球場公司完成簽約，作為中職隊伍「味全龍」的雙主場之一，下半球季將有8場中職賽事在新竹舉行。

歷經3年多的時間，新竹市立棒球場重建工程即將完工，環境設備全面大換新，環場LED全彩大螢幕、地下智慧停車場都是亮點，不少民眾與球迷都期待早點進場看球。

市府教育處指出，6月份已在棒球場入口掛出紅底白字的LOGO招牌，代表工程已進入收尾階段，預計7月初驗收點交後，場地將交由OT廠商龍來球場公司進行管理營運。

市府教育處長賴榮光說，7月22日至24日將舉行味全龍與富邦悍將3連戰，最多可容納萬人同場觀戰；在新竹球場重新開幕戰之前，將進行壓力測試，但因為疫情緣故，還在討論將辦理演唱會或採安排球隊暖身賽方式進行，尚未定案。

新竹市立棒球場大翻新，周邊餐廳、店家也期待球賽開打活絡地方商機，「有人潮才有錢潮」。在棒球場旁開業30年的「棒球場快炒」老闆黃豐相透露，過去3年沒有球賽進行，對周邊店家確實影響很大，加上疫情衝擊，前陣子已有老店撐不下去歇業。