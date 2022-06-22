快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／又一個薪水小偷 軟銀大聯盟52勝洋將一軍未登板即報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
查特伍德（Tyler Chatwood） 美聯社
查特伍德（Tyler Chatwood） 美聯社

軟銀在休賽季時，簽下大聯盟生涯累積52勝的投手查特伍德（Tyler Chatwood），並曾在記者會上表示「希望能在球隊歷史上留下名字，幫助球隊拿下勝利。」沒想到在近日返美檢查後，隨即傳出須動手術整季報銷並不再回歸，又成為日職另一個「薪水小偷」。

根據《西日本體育》報導，32歲的查特伍德生涯累在大聯盟總共52勝，ERA 4.45，奪下15個中繼點以及5次救援成功，於2008年被天使隊選中，之後陸續轉戰小熊、藍鳥、巨人，並在今年轉戰日職風光加盟軟銀鷹，一度被看好能繳出優異表現，幫助球隊重新奪回日本一的寶座，外傳薪水高達3.5億日圓(約台幣9千7百多萬元)。

因疫情關係，查特伍德今年3月時才加入球隊，緊接著就到二軍調整，登板6場比賽共獲得2勝，ERA 2.59，球團本預計在交流賽前會迎來他的一軍首秀，沒想到在上個月10日時，由於右肩關節發炎返美治療，並在10天後重新回到日本，睽違一個月傳出再度返美開刀，整季報銷。

對於查特伍德整季報銷一事，網友們紛紛表示「花錢買來養傷的有夠慘」、「直球140，單換官大元」、「軟銀錢多不怕」，還有網友建議，軟銀乾脆簽下因性侵案遭大聯盟禁賽的塞揚強投包爾（Trevor Bauer）補強投手戰力。

相關新聞

日職／又一個薪水小偷 軟銀大聯盟52勝洋將一軍未登板即報銷

軟銀在休賽季時，簽下大聯盟生涯累積52勝的投手查特伍德（Tyler Chatwood），並曾在記者會上表示「希望能在球隊歷史上留下名字，幫助球隊拿下勝利。」沒想到在近日返美檢查後，隨即傳出須動手術整季

中職／悍將化身「水鬼邦」 范國宸強勢挑戰6月打擊MVP

富邦悍將隊6月化身「水鬼邦」，范國宸昨天在第6局一棒掃出逆轉三分砲，幫助悍將以9：7中止樂天桃猿隊的4連勝，悍將近10戰...

中職／「最好的答覆是進步」 賴智垣首戰桃猿感覺奇妙

富邦悍將隊今天靠范國宸的逆轉三分砲，以9：7擊敗樂天桃猿隊，賴智垣中繼2局演出6上6下，取得相隔近3年的勝投，面對前東家...

中職／悍將、桃猿怎麼看宋文華？兩隊總仔讚優質

旅美投手宋文華今天宣布結束旅美生涯，投入中職選秀，有望衝擊首輪選秀順位，富邦悍將隊總教練丘昌榮、樂天桃猿隊總教練曾豪駒今...

棒球／2旅外遇挫 殷仔遭阪神讓渡、宋文華自請離隊

兩位旅外投手都在昨天來到棒球生涯的十字路口，36歲旅日左投陳偉殷遭阪神虎隊指定讓渡、形同退團，下一步動向未明，25歲旅美...

中職／范國宸炙熱的6月有全哥靠 丘總期許「燙到11月」

富邦悍將隊6月化身「水鬼邦」，范國宸今天在第6局一棒掃出逆轉三分砲，幫助悍將以9：7中止樂天桃猿隊的4連勝，悍將近10戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。