日職／又一個薪水小偷 軟銀大聯盟52勝洋將一軍未登板即報銷

軟銀在休賽季時，簽下大聯盟生涯累積52勝的投手查特伍德（Tyler Chatwood），並曾在記者會上表示「希望能在球隊歷史上留下名字，幫助球隊拿下勝利。」沒想到在近日返美檢查後，隨即傳出須動手術整季報銷並不再回歸，又成為日職另一個「薪水小偷」。

根據《西日本體育》報導，32歲的查特伍德生涯累在大聯盟總共52勝，ERA 4.45，奪下15個中繼點以及5次救援成功，於2008年被天使隊選中，之後陸續轉戰小熊、藍鳥、巨人，並在今年轉戰日職風光加盟軟銀鷹，一度被看好能繳出優異表現，幫助球隊重新奪回日本一的寶座，外傳薪水高達3.5億日圓(約台幣9千7百多萬元)。

因疫情關係，查特伍德今年3月時才加入球隊，緊接著就到二軍調整，登板6場比賽共獲得2勝，ERA 2.59，球團本預計在交流賽前會迎來他的一軍首秀，沒想到在上個月10日時，由於右肩關節發炎返美治療，並在10天後重新回到日本，睽違一個月傳出再度返美開刀，整季報銷。

對於查特伍德整季報銷一事，網友們紛紛表示「花錢買來養傷的有夠慘」、「直球140，單換官大元」、「軟銀錢多不怕」，還有網友建議，軟銀乾脆簽下因性侵案遭大聯盟禁賽的塞揚強投包爾（Trevor Bauer）補強投手戰力。