中職／「最好的答覆是進步」 賴智垣首戰桃猿感覺奇妙

富邦悍將隊今天靠范國宸的逆轉三分砲，以9：7擊敗樂天桃猿隊，賴智垣中繼2局演出6上6下，取得相隔近3年的勝投，面對前東家沒有太多複雜的情緒，他說：「對面學長都很鼓勵我，給他們最好的答覆，就是在場上進步給他們看。」

賴智垣去年遭猿隊釋出，輾轉到其他球隊找機會，曾隨味全龍隊測試，最終是悍將隊先提出合約決定延攬，因此延續職棒生涯，今天他在第5局登板，有效率抓下6個出局數，總教練丘昌榮也讚「乾淨俐落」，也認為他的好投有帶動到後續攻勢。

范國宸第6局的逆轉三分砲，為賴智垣打下勝投資格，曾峻岳9局關門雖上演劇場，最終有驚無險守成，曾峻岳賽後也將這顆球給了賴智垣留作紀念。

被問到還記不記得上一勝在何時？賴智垣說：「好像也在這邊吧！溢正學長打到手，我幫他丟第五局。」他的記憶沒有錯，那是2019年8月3日在新莊球場的比賽。

賴智垣表示，上場當下只想著把自己工作做好，比賽才前半段，我知道我要做的是把局數拉長。」這是他第一次面對猿隊投球，「感覺滿奇妙，對手很熟悉，他們也很熟悉我。」對於勝投，他直言：「勝投是後面隊友打下來，自己沒有想很多。」