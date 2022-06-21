中職／范國宸炙熱的6月有全哥靠 丘總期許「燙到11月」

富邦悍將隊6月化身「水鬼邦」，范國宸今天在第6局一棒掃出逆轉三分砲，幫助悍將以9：7中止樂天桃猿隊的4連勝，悍將近10戰豪取7勝，總教練丘昌榮談到范國宸火燙的6月，期許他「燙到11月」。

兩隊此役上演打擊戰，悍將范玉禹先發3局失3分，猿隊則由霸林爵先發5局被敲8安打、失6分（責失4分），他帶著7：6的領先退場，猿隊啟用牛棚後，蘇俊羽先是連挨2安打，再換上朱俊祥接手後引爆炸彈，范國宸掃出三分砲逆轉戰局，也為自己轟下單場MVP。

范國宸單場雙安、3分打點，單月以4成69打擊率敲出23安打、11分打點，各項打擊數據都在聯盟領跑，強勢挑戰6月打擊MVP，丘昌榮對此笑說：「應該會到11月喔！不要只到6月，教練都是貪心的。」

丘昌榮提到，林益全重返一軍後，或許對范國宸起到保護作用，他的壓力也相對沒那麼大；范國宸也同意：「一定多少有幫助，有個前輩在我後面棒次保護我，打起來相對壓力比較小。」

開轟的打席，范國宸還原當下想法，「上去有做設定，小朱直球為主、球速快，就是鎖定直球，盡量把球打強勁、想法簡單一點。」他在進入6月以前全壘打掛蛋，坦言心情也會急一點、造成揮棒過大，「現在就是盡量把球打強，自然長打就會出現，心情上也會比較輕鬆。」

悍將9局上由守護神曾峻岳關門上演劇場，丘昌榮對此也大嘆了一口氣「呼～」，他指出或許上周連投3天有影響，「關門投手壓力很大，一上去不能讓對手有一點點機會。」