中職／范國宸一棒擊沉桃猿 悍將近10戰豪取7勝

范國宸的6月，真的很火燙，今天在第6局一棒掃出逆轉三分砲，幫助富邦悍將隊以9：7擊敗樂天桃猿隊，近10戰豪取7勝，猿隊的4連勝則是畫下句點。

兩隊此役上演打擊戰，悍將范玉禹先發3局失3分，猿隊則由霸林爵先發5局被敲8安打、失6分（責失4分），首局悍將打線就帶來重傷害，打滿一輪、灌進4分，攻勢引線由林哲瑄「點」出神奇的二壘打展開，王勝偉補上兩分砲為球隊先馳得點。

猿隊的分數也靠全壘打開張，朱育賢第2局敲出兩分砲，第3局雙盜壘戰術奏效，陳俊秀靠腳跑回猿隊的第3分，第4局則是一口氣灌進4分逆轉戰局，猿隊一度以7：4領先，霸林爵帶著7：6退場，但戰局在第6局失守。

猿隊啟用牛棚後，蘇俊羽先是連挨2安打，再換上朱俊祥接手後引爆炸彈，范國宸掃出三分砲逆轉戰局，也為自己轟下單場MVP。

范國宸單場雙安、3分打點，單月以4成69打擊率敲出23安打、11分打點，各項打擊數據都在聯盟領跑。