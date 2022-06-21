中職／獅隊的4連敗靠大醫生治癒 布雷克妙手整骨兄弟

統一獅隊的4連敗，靠「大醫生」布雷克來中止，今天對中信兄弟隊演出6局失2分優質先發，獅隊由胡金龍的陽春砲率先開火，全場狂掃18支安打，終場以9：2擊敗兄弟，獅隊避免連敗繼續沉淪。

布雷克先發6局共用102球，只被敲出3安打、失2分，前6局並未失分，但第7局續投開局就保送詹子賢、再被陳文杰敲出安打，江國謙接手後，他留在壘包上的的兩個跑者都被「兌現」。

獅隊打線很挺布雷克，第2局敲出5安打、灌進4分大局，由胡金龍的陽春砲點燃攻勢，羅暐捷、鄭鎧文接續都是安打，持續無人出局的大好局面，讓獅隊頻靠滾地球「滾」回分數；第3局又是綿延攻勢，高國慶、林岱安的安打各有1分打點，打線在比賽後段持續追加柴火，最終18支安打追平聯盟本季單場單隊最高。

布雷克去年豪取17勝奪勝投王，今年勝投運不佳，前7場先發有5場是優質內容，卻僅進袋1勝，此役終於再推進勝場。

兄弟由黃恩賜先發，投4局被狂敲12安打、失6分（責失5分）承擔敗投。