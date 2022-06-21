日職／4年3度被割捨 陳偉殷下一步心跡未明

阪神虎隊宣布指定讓渡36歲旅日左投陳偉殷，他的下一步動向備受矚目，陳偉殷透過經紀公司回應：「現在就是先走完流程，謝謝大家關心。」

陳偉殷生涯戰功彪炳，但近年走得極不順遂，近4年3度遭到釋出，包括兩次是在複數年合約未走完，所屬球隊就認賠殺出。先是2019年11月，在合約還有最後1年2200萬美元的情況下遭馬林魚隊釋出，2020年6月遭水手釋出（小聯盟合約），現在又在季中收到阪神的釋出通知。

陳偉殷今年年薪200萬美元，阪神球團將在明天正式公告指定讓渡，接下來將有7天流程，等待是否有球隊願意承接合約，若沒有球隊接手，陳偉殷就將成為自由球員。

陳偉殷已累積美職59勝、日職37勝，日美通算百勝已來到M4，能否延續日職生涯攸關還有沒有機會解鎖這項里程碑；也因正值中職選秀日程逼近中，各界高度好奇陳偉殷的下一步，而他目前靜待流程走完，還未透露任何意向。