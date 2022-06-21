快訊

黑歷史落落長！炫富女遭爆學歷造假 自曝從事特種行業、花百萬整形

烈焰沖天！香港元朗電纜起火、部分橋身疑倒塌 多處大停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／4年3度被割捨 陳偉殷下一步心跡未明

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷成為自由身。 中央社
陳偉殷成為自由身。 中央社

阪神虎隊宣布指定讓渡36歲旅日左投陳偉殷，他的下一步動向備受矚目，陳偉殷透過經紀公司回應：「現在就是先走完流程，謝謝大家關心。」

陳偉殷生涯戰功彪炳，但近年走得極不順遂，近4年3度遭到釋出，包括兩次是在複數年合約未走完，所屬球隊就認賠殺出。先是2019年11月，在合約還有最後1年2200萬美元的情況下遭馬林魚隊釋出，2020年6月遭水手釋出（小聯盟合約），現在又在季中收到阪神的釋出通知。

陳偉殷今年年薪200萬美元，阪神球團將在明天正式公告指定讓渡，接下來將有7天流程，等待是否有球隊願意承接合約，若沒有球隊接手，陳偉殷就將成為自由球員。

陳偉殷已累積美職59勝、日職37勝，日美通算百勝已來到M4，能否延續日職生涯攸關還有沒有機會解鎖這項里程碑；也因正值中職選秀日程逼近中，各界高度好奇陳偉殷的下一步，而他目前靜待流程走完，還未透露任何意向。

陳偉殷 阪神虎 水手

延伸閱讀

日職／明星賽票選期中發表 「令和怪物」洋聯先發投手排第一

日職／陳偉殷遭指定讓渡形同退團 阪神：艱難的決定

日職／王柏融二軍單場雙安 火腿擊敗養樂多

日職／秋山翔吾返日職 至少3隊加入搶人大作戰

相關新聞

日職／陳偉殷遭指定讓渡形同退團 阪神：艱難的決定

36歲旅日左投陳偉殷今天確定遭到阪神虎隊指定讓渡，形同退團，球團本部長嶌村聡對此表示遺憾，但考慮到球隊現況，不得不做出此...

中職／悍將、桃猿怎麼看宋文華？兩隊總仔讚優質

旅美投手宋文華今天宣布結束旅美生涯，投入中職選秀，有望衝擊首輪選秀順位，富邦悍將隊總教練丘昌榮、樂天桃猿隊總教練曾豪駒今...

中職／狂威事件「培峰沒有錯」 范米特也有自己的地雷

樂天桃猿隊19日以2：1擊敗富邦悍將隊之戰，因猿隊洋投狂威被踩到地雷，對悍將捕手戴培峰氣噗噗，另類潛規則掀起球迷熱議。當...

中職／桃猿領跑因「團結」 曾豪駒點名1選手成長最多

樂天桃猿隊今年至今只有1天讓出戰績第一寶座，泰半時間處於獨走，有望在本周點亮上半季封王魔術數字，被問到上半季領跑關鍵，總...

日職／王柏融二軍單場雙安 火腿擊敗養樂多

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天在二軍出賽，出戰東京養樂多燕子隊，單場2安打、1保送、1打點，3次打擊都上壘，...

中職／投一休四太操勞？ 泰迪說沒問題：在美國也是這樣

中信兄弟洋投泰迪昨天面對味全龍繳出5局無失分奪勝，賽後被問到投一休四是否會造成過度疲累，泰迪表示，自己在美國時很習慣這麼做，所以認為問題不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。