日職／陳偉殷遭指定讓渡形同退團 阪神：艱難的決定

36歲旅日左投陳偉殷今天確定遭到阪神虎隊指定讓渡，形同退團，球團本部長嶌村聡對此表示遺憾，但考慮到球隊現況，不得不做出此決定。

陳偉殷去年以兩年合約、年薪200萬美元加入阪神，卻因肩傷長期待在二軍，去年為阪神貢獻1勝，今年未在一軍出賽過，高薪卻未能為球隊提供戰力。

嶌村聡上午透過電話訪問表示，陳偉殷是球隊非常期待的左投，但去年碰上左肩受傷的狀況，他非常努力的想要回到球場，我們也一直等待他復活，只是考慮球團的現況，還是必須做出艱難的決定。

阪神已在今天告知陳偉殷此事，明天會正式公告，日職的指定讓渡規定，對台灣球迷而言相對陌生，日本媒體報導指出，球員在遭到指定讓渡後，一周內其他球團可以自由接觸，決定是否承接合約，如果一周後沒有球團接觸，陳偉殷將成為自由球員。