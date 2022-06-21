日職／明星賽票選期中發表 「令和怪物」洋聯先發投手排第一

日職明星賽將於7月26日於福岡巨蛋舉行，明星賽球迷投票也正如火如荼進行中，票選將於6月27日截止，預計7月6日公布最終結果，於今天公布期中票選結果，今年打造野獸級紀錄的羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希領銜洋聯先發投手第一名，如無意外將首度在明星賽先發，另外火腿隊戰績最是太平洋聯盟最差，但不少球員卻獲得球迷青睞，名列前茅。

先發投手部分由「令和怪物」佐佐木朗希、青柳晃洋和山本由伸領銜。坂本勇人、佐藤輝明等強打則分居央聯游擊手、外野手最高票。

養樂多隊三壘手村上宗隆獲得26萬4818票，暫居央聯人氣王；洋聯得票最高的則為西武獅隊老將山川穗高的31萬7898票，軟銀隊外野手柳田悠岐則以30萬票緊追在後。

值得一提的是，洋聯戰績墊底的火腿也有6名選手的票數排在各自位置的前三名，反觀央聯爐主橫濱DeNa灣星只有二壘手牧秀悟一人進入前三名。

而巨人隊老將中田翔本季表現不佳，但仍憑著人氣成為央聯一壘手得票最多的球員，有網友酸道：「亂打阿翔..這不是日本摔角明星賽投票吧」、「投中田翔是給他難看嗎」。

去年我國旅日好手王柏融、吳念庭、宋家豪都有參與票選，吳念庭和宋家豪更入選明星賽，不過今年3人都沒有參與明星賽票選。

根據規定，要獲得明星賽票選資格，投手必須出賽5場且投10局以上，野手則需出賽10場且至少有20打席。