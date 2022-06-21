中職／桃猿領跑因「團結」 曾豪駒點名1選手成長最多

樂天桃猿隊今年至今只有1天讓出戰績第一寶座，泰半時間處於獨走，有望在本周點亮上半季封王魔術數字，被問到上半季領跑關鍵，總教練曾豪駒不點名單一選手，認為關鍵是兩個字「團結」。

猿隊歷經兩年沒總冠軍賽可打，今年重回昔日強權面貌，目前以26勝14敗1和、勝率6成5獨走，領先統一獅隊3.5場勝差，近日有望點亮魔術數字，全力朝化身「樂天桃猿」後的第一座季冠軍邁進。

球隊可以打下目前的優勢，曾豪駒不去凸顯單一方面、單一選手，他說：「投手投得好，攻擊力也要有支援，這是互相cover，不一定是單一方面，所以我會覺得關鍵就是大家很團結，凝聚在一起去把比賽贏下來，堅持到現在。」

曾豪駒不想點名單一選手，但提到他心中成長最多的那個人，就是捕手張閔勛，「他讓我覺得他在心態上有很大突破，去年下半季有比較多上場，有把那部份的經驗、想法延續到今年，也有看到他今年渴望在場上為球隊表現的態度。」

張閔勛過去因傳球問題難解，導致失去常駐一軍的機會，現在他的罩門仍在，但同時也懂得放大自己的優勢，成為他從去年下半季以來獲得重用的關鍵。

曾豪駒說：「當然他了解自己的缺點，但更知道自己的優點，他知道他下場要做的是什麼，或許別人會攻擊他的弱點，但他沒有退縮，這是我覺得他今年進步最多的地方，他就是想辦法把自己可以做好的做到最好。