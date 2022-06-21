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中職／富藍戈上半季「開箱」有機會 悍將為下半季點兵

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊洋投威迪茲即將結束10場球監，明天將重返賽場，扛起與味全龍隊之戰的先發任務，新洋投富藍戈（Enderson Franco）也有望在上半季就投入戰場，總教練丘昌榮預期，若他調整速度沒有問題，有機會在上半季尾聲就將他拉上一軍出賽，有利於下半季開始時的3洋將點兵。

富藍戈已於20日報到，適用3+4天的入境檢疫新制，他將在24到27日在新莊球場自主訓練，28日前往二軍，而今年下半季會在7月19日展開，根據丘總的盤算，有機會在上半季就看到富藍戈。

丘昌榮表示，「Franco也來了，（今天打完後）剩下14場，希望調整狀況可以的話，讓他上來投投看，理論上如果不是調整太慢，應該有空間。」趕在上半季「開箱」富藍戈，他解釋：「也可以觀察下半季一開始帶哪3個」。

此外，威迪茲先前因手套被檢查出使用違規物質，遭禁賽10場，這段時間需占一軍名額，悍將等於少一名洋將可用，而他終於將在今天賽後解禁，於澄清湖球場出戰龍隊，同場對壘布里悍。

丘昌榮 富邦悍將 味全龍

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