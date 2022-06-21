日職／王柏融二軍單場雙安 火腿擊敗養樂多

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天在二軍出賽，出戰東京養樂多燕子隊，單場2安打、1保送、1打點，3次打擊都上壘，幫助火腿隊以7比4勝出。

火腿隊今天客場出戰養樂多隊，王柏融先發第4棒，擔任指定打擊。

火腿隊1局上靠著1支安打和2次保送，攻占滿壘，王柏融隨後適時敲出安打，送回球隊第1分，火腿隊單局就進帳3分。

王柏融3局上再度揮出安打，開啟球隊攻勢，再添3分，前3局結束以6比0領先，王柏融4局上再度上場，獲得四壞保送。

火腿隊5局上靠著安打和高飛犧牲打，追加1分，而養樂多6局下展開反攻，松本友3分砲，先將比分追成3比7，8局下再攻下1分，但後續未能延續攻勢，火腿最終以7比4帶走勝利。

王柏融2打數2安打，終結賽前7打數無安打的小低潮，另有1保送，此役上壘率百分百，還貢獻1打點，賽後打擊率升至2成89。