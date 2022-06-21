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中職／悍將、桃猿怎麼看宋文華？兩隊總仔讚優質

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
宋文華肘投入中職選秀。 宋文華IG
宋文華肘投入中職選秀。 宋文華IG

旅美投手宋文華今天宣布結束旅美生涯，投入中職選秀，有望衝擊首輪選秀順位，富邦悍將隊總教練丘昌榮、樂天桃猿隊總教練曾豪駒今天談到宋文華，也都讚他是好投手。

宋文華在2017年赴美，生涯共在美職體系6年、4季，74場登板都是後援，取得5勝5敗、防禦率4.32，合計100局投球被敲100支安打、失62分（責失48分），送出143次三振、45次保送，今天出現在教士的異動名單中，他也隨後在社群網站上宣布是向球團自請離隊，接下來將投入中職選秀。

悍將與猿隊今天在新莊球場交手，兩隊教頭賽前都被問到對宋文華的評價，丘昌榮表示，「優質投手，選得到當然很好，但台鋼應該會要吧！」

他坦言今天新聞才剛出來，目前球隊尚未討論到這部分，只要是好的選手都會考慮，「要看能力、看運動天份」。

曾豪駒也說，對宋文華的了解，多是從報導、影片中看到，「投球壓制力不錯，能力應該是不錯，球速不快，但球質、變化球控制力會是他的優勢，他的球速搭配他的縱向變化球，其實是夠用的。」若宋文華掉到猿隊的順位要不要選？他笑答：「我再問球探一下。」

宋文華 選秀 丘昌榮

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