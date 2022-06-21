快訊

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

中職／狂威事件「培峰沒有錯」 范米特也有自己的地雷

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投范米特。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投范米特。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊19日以2：1擊敗富邦悍將隊之戰，因猿隊洋投狂威被踩到地雷，對悍將捕手戴培峰氣噗噗，另類潛規則掀起球迷熱議。當天同場先發的悍將洋投范米特也有注意到此事，但就他看來，他說：「培峰沒有錯」。

狂威該役繳出7局失1分好投，奪下追平勝投榜領先的第6勝，但有一樁意外插曲更吸睛，狂威在面對戴培峰的首打席時，因他在3壞球後擺短棒假點，讓狂威感覺被干擾，第2打席再碰到時，就在往一壘補位路上怒目朝著戴培峰碎碎念。

狂威賽後也坦承，確實是不滿對手在3壞球後擺短棒，這是學生棒球才會做的事，但自己對事不對人，也理解這是棒球文化的不同，但就他來看就是不喜歡。

狂威另類的潛規則掀起球迷熱議，范米特今天受訪也被問到此事，他表示，「有看到當下發生什麼事，但這應該還好吧！我知道他在生氣，可能每個投手有自己地雷，但大家一定都是力挺自己隊友，我不覺得培峰有錯。」

被追問自己的地雷是什麼，范米特幽默回應：「我的地雷，可能就是被打全壘打後，會覺得脖子痛吧！因為要轉頭看。」

戴培峰 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／范米特「玩土」是例行動作 遇主審上丘回應「你好帥」

中職／狂威又因短棒狂起來 曾豪駒苦笑：我是覺得還好

中職／梅花二也沒了...陳傑憲腰挫傷休兵 獅陣容大洗牌

中職／出運了！江少慶8局好投有援護 本季首勝入袋

相關新聞

中職／狂威事件「培峰沒有錯」 范米特也有自己的地雷

樂天桃猿隊19日以2：1擊敗富邦悍將隊之戰，因猿隊洋投狂威被踩到地雷，對悍將捕手戴培峰氣噗噗，另類潛規則掀起球迷熱議。當...

中職／投一休四太操勞？ 泰迪說沒問題：在美國也是這樣

中信兄弟洋投泰迪昨天面對味全龍繳出5局無失分奪勝，賽後被問到投一休四是否會造成過度疲累，泰迪表示，自己在美國時很習慣這麼做，所以認為問題不大。

中職／范米特「玩土」是例行動作 遇主審上丘回應「你好帥」

富邦悍將隊洋投范米特19日的比賽因紅土事件遭遇主審檢查，他在換了一顆球後，沉穩解決危機，最終繳出7.2局優質先發，他今天...

日職／秋山翔吾返日職 至少3隊加入搶人大作戰

本季接連被美職紅人、教士釋出的34歲好手秋山翔吾昨天返回日本，據日本媒體報導，除了原先呼聲最高的老東家西武外，軟銀也被點名，中央聯盟的廣島也將加入爭搶秋山翔吾的戰局。

中職／第6隊吸153人測試會「求薦」 規模僅次2019年

2022中華職棒新人球員測試會將於27日上午8點30分在天母棒球場舉行，測試會報名已於20日中午截止，總計153人通過資...

中職／疫後穩陣腳 桃猿「燈」快亮

樂天桃猿隊歷經疫情風暴後重新踩穩腳步，上周取得4連勝，統一獅隊則吞下4連敗，讓爭冠情勢逐漸明朗，最快明天就能點亮上半季封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。