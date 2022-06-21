中職／狂威事件「培峰沒有錯」 范米特也有自己的地雷

樂天桃猿隊19日以2：1擊敗富邦悍將隊之戰，因猿隊洋投狂威被踩到地雷，對悍將捕手戴培峰氣噗噗，另類潛規則掀起球迷熱議。當天同場先發的悍將洋投范米特也有注意到此事，但就他看來，他說：「培峰沒有錯」。

狂威該役繳出7局失1分好投，奪下追平勝投榜領先的第6勝，但有一樁意外插曲更吸睛，狂威在面對戴培峰的首打席時，因他在3壞球後擺短棒假點，讓狂威感覺被干擾，第2打席再碰到時，就在往一壘補位路上怒目朝著戴培峰碎碎念。

狂威賽後也坦承，確實是不滿對手在3壞球後擺短棒，這是學生棒球才會做的事，但自己對事不對人，也理解這是棒球文化的不同，但就他來看就是不喜歡。

狂威另類的潛規則掀起球迷熱議，范米特今天受訪也被問到此事，他表示，「有看到當下發生什麼事，但這應該還好吧！我知道他在生氣，可能每個投手有自己地雷，但大家一定都是力挺自己隊友，我不覺得培峰有錯。」

被追問自己的地雷是什麼，范米特幽默回應：「我的地雷，可能就是被打全壘打後，會覺得脖子痛吧！因為要轉頭看。」