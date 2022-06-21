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中職／范米特「玩土」是例行動作 遇主審上丘回應「你好帥」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手范米特。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手范米特。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊洋投范米特19日的比賽因紅土事件遭遇主審檢查，他在換了一顆球後，沉穩解決危機，最終繳出7.2局優質先發，他今天笑答當時的狀況，直呼主審友善，「我還跟他說，你很帥。」

悍將19日之戰以1：2不敵樂天桃猿隊，當天的焦點畫面之一出現在第2局，范米特對郭嚴文投出觸身球後，面對林承飛的打席，當時三壘審先注意到他摸了一把紅土，再抹在球上，為規則中所不允許，因此主審上前警告，並換了一顆球。

范米特今天對此大方受訪回應，「這不是為了提升投球表現而有的動作，摸一下土、拍一下褲子就投球，只是我的例行步驟之一，不是為了球比較黏或增加轉速，大家可以去看我的數據，轉速並沒有因此提升，只是習慣動作。」

他笑說，當天主審彭楚雲上丘時的態度也很友善，「他只是想跟我打招呼，他是我的朋友，我還跟他說你很帥。」捕手戴培峰當時拍拍他的肩膀，是否在安撫他的情緒不受事件影響？范米特解釋：「他是看我當下有點困惑，不知道發生什麼事，捕手上來跟我提醒，自己只是專注在要把球投到他的手套裡。」

范米特並未受到影響，「玩土事件」後讓林承飛敲出雙殺瓦解危機，他也說：「這只是一個小插曲，當下專注在培峰給我的指示，只是很想要贏想這場比賽，但最終沒能贏很可惜。」

范米特近期屢因熱身膏、紅土而遭遇主審上丘了解狀況，他也坦言是過去少見，「確實不是很尋常，因為不管是熱身膏、紅土，都是棒球的一部分，第一次被這麼常被檢查，還滿新奇。」他笑說：「這就像籃球場上罰球時，後面的球迷做一些動作干擾，但沒問題啦！我不會被這些事情干擾到。」

林承飛 樂天桃猿 富邦悍將

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