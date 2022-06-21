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中職／投一休四太操勞？ 泰迪說沒問題：在美國也是這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
泰迪。 中信兄弟臉書(資料照)
泰迪。 中信兄弟臉書(資料照)

中信兄弟洋投泰迪昨天面對味全龍繳出5局無失分奪勝，賽後被問到投一休四是否會造成過度疲累，泰迪表示，自己在美國時很習慣這麼做，所以認為問題不大。

昨天泰迪雖拿下勝投，但他投得並不輕鬆，主投5局就用了92球，被敲5支安打、投出2次保送、3K，壘上有人時的危機處理能力相當出色，讓味全留下7個殘壘，並未失掉任何分數，防禦率下降至3.18。

賽後泰迪受訪時表示，味全打者非常有耐心，不斷消耗他的用球數，至於投一休四是否影響自己的作息？泰迪說：「我不認為會影響到我，我的身體會馬上習慣這樣的節奏，因為在美國就是這樣進行的，這不是我第一次這樣做。只是有一段時間沒這樣做了，不過我並不認為這會是個問題。」

兄弟總教練林威助則表示，泰迪昨天的投球內容還可以，投一休四情況下設定的投球數約在100顆左右。

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