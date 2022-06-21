中職／第6隊吸153人測試會「求薦」 規模僅次2019年

2022中華職棒新人球員測試會將於27日上午8點30分在天母棒球場舉行，測試會報名已於20日中午截止，總計153人通過資格審核，接下來經過實戰測試後獲球團推薦者，將能參加7月11日舉行的新人球員選拔會。

中職暌違14年再度回到6隊規模，台鋼雄鷹隊的正式加入，也讓今年在新人選拔會的現場將出現重要的「第六張桌子」，不僅引起各界關注，同時也提供球員們更多一展身手的舞台，吸引眾多好手投入此次測試會，期盼能挑戰職棒殿堂。

今年測試會共153位通過資格審核，報名人數僅次於2019年的191人，其中有77位投手、10位捕手、38位內野手、28位外野手。

受到「第六隊效應」的影響，有不少參加過新人選拔會的選手決定在今年捲土重來，包括來自世新大學棒球隊，最快球速145公里的桃園市成棒隊投手盧瑞祥；畢業於南部強權高苑工商，現在就讀國立體大的投手范育銓，經過一年的歷練也決定投入測試會，而今年自南華大學畢業的隊長張建鑫，在跑打守都有不錯的表現，期待在測試會獲得青睞，一圓職棒夢。

除此之外，到台灣追尋棒球夢，目前效力於安永鮮物成棒隊的日籍投手髙塩將樹，以及同樣來自安永鮮物的台日混血球員大瀧幸治與台伊混血球員爾曼羅索普，也都會參加測試會；另外前陣子在未來之星邀請賽有亮眼表現的桃園市成棒隊，陣中的外野手陳喆閎、以及有過全壘打表現的內野手張育豪都也將在測試會亮相。

出身穀保家商、現就讀輔仁大學的外野手楊正宇，在高中及大學時期都能擔任球隊的中心棒次，有著不錯的打擊能力；同樣來自輔仁大學的「鄧氏兄弟」鄧佳友、鄧佳安，兩人皆是畢業於鶯歌工商的投手，今年兄弟倆也將攜手投入測試會。

過去擁有U12國手資歷的投手陳柏均、剛入選U23中華培訓隊的投手宮象謙以及外野手周佳樂與高聖恩，高中應屆畢業來自彰藝高中內野手高冠群以及美和中學投手邱承奕，也都是本屆測試會亮點。