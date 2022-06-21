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日職／秋山翔吾返日職 至少3隊加入搶人大作戰

聯合新聞網／ 綜合報導
西武時期的秋山翔吾。 圖／聯合報系資料照片
西武時期的秋山翔吾。 圖／聯合報系資料照片

本季接連被美職紅人、教士釋出的34歲好手秋山翔吾昨天返回日本，據日本媒體報導，除了原先呼聲最高的老東家西武外，軟銀也被點名，中央聯盟的廣島也將加入爭搶秋山翔吾的戰局。

日本安打王秋山翔吾本季在美職命運多舛，先是開季前遭紅人釋出，被教士以小聯盟約簽下後，繳出3轟、21打點、2次盜壘成功表現，打擊率.343、OPS.907，手感正燙時卻遭逢確診新冠肺炎而被放入傷兵名單，月中遭教士釋出。

「我很想繼續留在美國奮鬥，但如果真的行不通，我會迅速做出抉擇，好好思考下一步該怎麼走。」秋山翔吾被釋出當天說道。而先前日媒預測，秋山翔吾若返回日職，很可能重返老東家西武的懷抱，再加上被點名的軟銀，今天則是日媒則是引述球界人士的說法，指出廣島也打算加入搶人大作戰行列。

日媒分析，廣島目前在央聯居第四名，仍有機會打進季後賽，不過近期他們的外野手遭逢傷兵問題，若能找來安打王秋山翔吾助陣，在進攻、防守端對球隊都有莫大助益。

廣島 秋山翔吾 西武 軟銀

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