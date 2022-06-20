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中職／兄弟菜鳥小兵立大功 黃韋盛關鍵安打重創龍隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
黃韋盛2局下揮出兩分打點安打，重創味全龍隊。圖／中信兄弟隊提供
黃韋盛2局下揮出兩分打點安打，重創味全龍隊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投泰迪，今天對味全龍隊先發5局無失分，菜鳥一壘手黃韋盛2局下關鍵安打攻下兩分，兄弟終場4：1獲勝，落後排名第2的統一獅隊只剩1.5場勝差。

泰迪先發5局被揮出5支安打，龍隊開路先鋒郭天信就包辦3安，中心棒次全部掛零，無法打破鴨蛋；泰迪生涯首次在高雄澄清湖球場登板就奪勝，也是最近2連勝，獲選單場MVP，本季戰績升至5勝4敗、防禦率3.18。

兄弟打線面對龍隊先發投手廖任磊，1局上就發動攻勢，陳偉漢保送、林書逸安打，再靠捕逸攻占二、三壘，詹子賢高飛犧牲打攻下全場第1分。

2局上，陳子豪先獲保送，岳東華利用失誤上壘，接著黃鈞聲短打將兩人送上二、三壘，23歲新人黃韋盛適時安打攻下兩分打點，兄弟拉大到3分領先。

兄弟主力一壘手許基宏，昨天對統一獅隊之戰盜壘傷到膝蓋，今天坐板凳，黃韋盛扛起一壘防守重任，埋伏在第9棒，這支安打對贏球相當重要。

廖任磊從3局起，連續3局讓兄弟3上3下，投完5局退場，被揮出3支安打、失3分只有1分自責，本季戰績掉到1勝2敗2中繼、防禦率3.95。

龍隊6局上換上中繼投手王玉譜，兄弟在2出局後靠陳文杰、岳東華安打再下一城， 變成4：0領先。

龍隊6局下才從兄弟中繼投手廖乙忠的手中開張，拿莫．伊漾揮出二壘打後，石翔宇安打攻下全隊第1分，不過接下來無法突破吳哲源、李振昌的封鎖，終場3分之差落敗。

兄弟戰績23勝1和21敗仍居上半季第3，龍隊挑戰本季第20勝失利，掉到19勝21敗，勝率無法回到5成。

統一獅

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