中職／郭泰呈意外練出決勝指叉球 將挑戰選秀
彰化藝中可投可打球員郭泰呈今天參加測試會，今年將會挑戰中職選秀，目前投球最快球速146公里，還有一顆意外練成的指叉球當武器，加上也會打擊，也增加更多如何對決打者的想法。
彰化藝中郭泰呈今天參加「SSK台美未來之星測試會」，接受科學化數據檢測，投球、打擊都有接受測試，自評今天投球表現沒有到最好，他解釋，因為在外面接受重量訓練，所以調整不是在最合適的狀況。
郭泰呈目前最快球速可達146公里，投球、打擊兩邊都很喜歡，但他自評投球優勢比較多，球速有發揮，決勝球也有練出來，越來越有信心。
談起如何練出決勝指叉球，郭泰呈笑說：「因緣際會」，他解釋本來想要練叉指變速球，但練一練變成指叉球，第一次投給教練看，教練說：「球的品質不錯，但這不是變速球。」
郭泰呈因為也有擔任打者，所以知道什麼球路不好攻擊，一直想要練變速球的原因，也是因為知道變速球對打者的引誘性好；郭泰呈會參加今年中職選秀，他表示希望可以在4、5輪內被選進，如果輪次不如預期，也可能會先讀大學。
郭泰呈目前除了直球、決勝球指叉球，還有滑球，以及最近摸索練成的曲球和圈指變速球，和隊友沙子宸一同參加測試會，郭泰呈表示，平常隊內練習跟沙子宸傳接球，「他的球很快、我都不敢接」，沙子宸也笑說，「郭泰呈的球我也不敢接，他的球路剛猛、感覺會讓人受傷」。
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