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中職／左投張祖恩專心練好一種球 決勝滑球拚選秀

中央社／ 台北20日電
左投張祖恩。 中央社
左投張祖恩。 中央社

興大附農左投張祖恩專心把一種變化球練到好，談起拿手的「抹了沙拉油的滑球」很有自信，畢業將挑戰中職選秀，目前最快球速141公里，也希望可以把均速再提升。

興大附農左投手張祖恩高中3年磨練、不斷進步，他曾表示以前丟球常常靠的是蠻力，經過教練提醒，慢慢知道怎麼調配體能、控球也進步很多。張祖恩13日參加台鋼雄鷹測試會也飆出生涯最快球速141公里。

張祖恩今天參加「SSK台美未來之星測試會」受訪表示，今年4月參加U18東岸聯盟時就有想要挑戰中職選秀的想法，6月剛結束的玉山盃青棒賽也有維持好的狀態、投出不錯成績，確定要報名選秀，這段期間持續重量訓練，也有微調一些投球動作。

張祖恩玉山盃被選入台中市聯隊，聯隊教練、西苑高中投手教練邱子愷有提醒他，下半身要穩定，投球時身體往捕手的方向，控球會比較準、身體也不容易開掉。

滑球是張祖恩最有自信的球路，他表示教練有提醒，專心把一種變化球練到最好，他不斷地鑽研，自評滑球很犀利，位移的角度大、對打者有引誘性。

除了滑球外，張祖恩還有直球和變速球，在台鋼測試會極速再往上提升，他希望最快球速可以進步到145公里，但重要的還是控球，目前均速約138公里，也希望均速可以再往上拉。

母隊教練希望張祖恩先到大學磨練，張祖恩表示，挑戰選秀是自己的想法，家人也都支持，希望可以在5至7輪內被選中，如果輪次不好，就會先到大學磨練個2年再挑戰。

選秀 球速 台鋼雄鷹

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