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中職／戴焙麟講到生病媽媽淚崩 為家人再拚選秀

中央社／ 台北20日電
戴焙麟講到生病媽媽淚崩，為家人再拚選秀。 戴焙麟臉書
戴焙麟講到生病媽媽淚崩，為家人再拚選秀。 戴焙麟臉書

南華大學野手戴焙麟為家人再拚一次中職選秀，今天參加測試會，回想一路走來為傷勢所苦，也想過結束球員生涯，講到生病的媽媽淚崩，「想要再挑戰中職選秀，希望緩解家裡的經濟狀況。」

戴焙麟守備位置一壘、外野，是2017年U18世界盃棒球賽代表隊成員，高中畢業2019年挑戰中職選秀，但沒有獲得球隊青睞。

戴焙麟接受媒體訪問時表示，升上大二的時候本來有考慮再度挑戰，但剛好腳踝有傷勢、大腿拉傷，前後復健了約3個月，去年底大專棒球聯賽復出，自評有打出不錯的成績，但今年全國成棒春季聯賽又因為傷勢沒有出賽。

「我曾經想過，直接把大學讀完，結束球員生涯，可能當教練，或者找其他工作。」要做出抉擇很困難，問起決定再挑戰職棒原因，戴焙麟講出「媽媽」兩個字後就淚崩，「媽媽心肌梗塞生病，沒有辦法工作，經濟重擔都在爸爸和姊姊身上，想要快點工作賺錢，緩解經濟壓力。」

戴焙麟也有參加上週在澄清湖棒球場舉辦的台鋼雄鷹測試會，但他表示，那時候狀況沒有很好，因為5月確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），今天參加「SSK台美未來之星測試會」沒有想太多，只告訴自己大膽放鬆去表現。

暑假將要升上大四的戴焙麟再為家人拚一次，他提到，如果沒有獲得中職球隊青睞，也會去考業餘成棒隊，只希望快點能有經濟收入，讓爸爸和姊姊不要這麼辛苦。

中職 選秀 棒球

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