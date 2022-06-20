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中職／沙子宸台美球探面前測試 是否選秀本週決定

中央社／ 台北20日電
沙子宸。 新北富邦國際城市U18棒球邀請賽／提供
沙子宸。 新北富邦國際城市U18棒球邀請賽／提供

彰化藝中投手沙子宸非科班出身但進步神速，目前最快球速可達147公里，今天在超過15名中職、美職球探面前接受測試，是否報名中職選秀本週會有答案，球探評估沙子宸有機會挑戰2輪。

彰化藝中投手沙子宸國中、國小非科班出身，高中開始接受正規訓練，國中在社團球隊最快球速約123公里，接受正規訓練後快速成長，目前最快球速達147公里，身高190公分、體重76公斤，身材條件佳。

今天「SSK台美未來之星測試會」是為了挖掘更多台美職棒人才，推廣科學化儀器，用科學化方式收集投打數據，在台美職、中職球探幾乎都有到場，人數約18人，沙子宸參加測試會，最快球速有投到將近144公里。

沙子宸表示，會來參加主要是想嘗試科學化測試方式，也可以增加曝光度，讓球探認識自己，先前持續有在重量訓練，但為了準備此次測試會也有微調重訓菜單，準備約一週，今天表現還算滿意。

至於是否會投入今年中職選秀，沙子宸還在猶豫中，他直言職棒是很殘酷的舞台，自評完成度還不夠，高中也沒有連續出賽的機會，缺乏大賽經驗是主要考量點，但本週會做出決定。

沙子宸認為自己肌力和續航力都不足，也有計畫性增重，從5月王貞治盃青棒賽結束約70公斤，現在增重到76公斤，投起球來比較輕鬆，最終目標希望可以增重到90至95公斤。

被問起增重過程，他笑說，一天3杯高蛋白、4餐都吃澱粉類，「這是意志力的考驗」，一開始會很有熱忱想要增重，到後來就需要看一些勵志的影片和故事，才可以維持下去。

中職 球速

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