中職／棒籃雙獅好友主題日 攻城獅李家瑞台南開球倒數

福岡軟體銀行鷹隊19日出戰東北樂天金鷲隊，軟銀派出41歲的老將和田毅先發主投，他開場前五局沒有讓樂天任何打者上壘，直到第六局才因為茂木榮五郎的陽春砲，使得「完全比賽」破功。不過仍以優質先發的好投，帶領軟銀4比1拿下勝利。

2022-06-20 12:00