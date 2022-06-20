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中職／棒籃雙獅好友主題日 攻城獅李家瑞台南開球倒數

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊結合新竹街口攻城獅隊，將在7月初推出棒籃雙獅好友主題日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊結合新竹街口攻城獅隊，將在7月初推出棒籃雙獅好友主題日。圖／統一獅隊提供

統一獅隊7月2日、3日在台南球場對味全龍隊進行2連戰，結合PLG職籃新竹街口攻城獅隊，推出棒籃雙獅好友主題日，將規畫許多棒球、籃球遊戲體驗，讓球迷感受不一樣的樂趣。

獅隊指出，這次主題日特別推出專屬聯名棒球衣、籃球衣等周邊商品，迎接熱鬧好玩主題活動，安排林安可、林靖凱、林岱安、林子豪、陳傑憲、攻城獅高國豪、李家瑞、吳岱豪穿上聯名主題球衣拍攝，給球迷全新感受。

本次雙獅主視覺搭配科技元素電路板視覺，以兩隊主色系橘色和紫色漸層設計，俐落視覺展現速度科技感。

棒籃雙獅主題日期間，持當日賽事ibon預售票現場排隊，即可兌換「統一獅棒籃雙獅主題日／雙獅出擊桌墊」，每場限量兌換換完為止；場外遊戲攤位特別安排「籃球神射手」及「棒球控球王」，讓球迷體驗投籃機及九宮格遊戲，完成闖關任務即可兌換「雙獅聯名臂章」或「雙獅聯名桌上型迷你關東旗」。

攻城獅隊長李家瑞7月2日將帶領隊友高國豪、吳岱豪及宋宇軒前往台南球場與球迷互動，舉辦見面會，並且擔任當日賽事開球嘉賓；隔天不同主題內容，邀請Muse Girls慕獅女孩、瑞迪、紙箱Uncle到場，Uni Girls、萊恩、盈盈以主人身分招待這些來賓 。

球迷可前往統一超商ibon售票系統購買預售票，享受這次棒籃雙獅主題日活動。

棒球 攻城獅 統一獅

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