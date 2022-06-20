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日職／41歲仍有年輕人上進心 和田毅球速再進化登隊史三振王

聯合新聞網／ 綜合報導
和田毅投出生涯150勝，還成為軟銀隊史的三振王。圖擷取自twitter
和田毅投出生涯150勝，還成為軟銀隊史的三振王。圖擷取自twitter

福岡軟體銀行鷹隊19日出戰東北樂天金鷲隊，軟銀派出41歲的老將和田毅先發主投，他開場前五局沒有讓樂天任何打者上壘，直到第六局才因為茂木榮五郎的陽春砲，使得「完全比賽」破功。不過仍以優質先發的好投，帶領軟銀4比1拿下勝利。

根據日本媒體「Full-Count」報導，和田的這一勝，是個人日職生涯第145勝，再加上大聯盟時期的5勝，已經達陣了生涯150場勝利。而他第一局飆出2次三振時，就已經追平了由前輩杉浦忠創下的1756次三振紀錄。隨後他又再飆出6K，獨居軟銀（含前身大榮鷹、南海鷹等）隊史三振王。

身為「松坂世代」最後一位仍在日職打拚的選手，和田毅本季8場先發出賽，防禦率只有1.51，仍展現出相當出色的壓制能力。之所以能夠維持好表現，和田表示自己在營養攝取方面，他參考了晚輩千賀滉大的建議，從登板的兩、三天前開始，就會特別加強維他命跟礦物質的攝取。

另外他在季前，也曾經參考美國訓練中心「Driveline」，使用一種重量不同，中間裝有類似砂粒物體的「PlyoCareball」進行練習。結果今年肩膀和身體狀態都維持的不錯，不僅日前曾飆出生涯最快的149公里快速球，這兩場比賽均速也都維持在145公里左右。

不過和田認為，有時太用力飆球速，很容易投沒幾局就氣力放盡，所以像當初雖然投出149公里，但比賽內容卻不理想，需要找到球威與體能之間的平衡。重點在於自己雖然資深，不過仍保持跟年輕人一樣追求成長的心態，才能正視自己的缺點並加以改善，成為他即使41歲了，仍然可以持續進步的原動力。

軟銀

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