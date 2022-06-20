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中職／桃猿亮魔術數字卡在第4的龍隊 最快22日亮燈M11

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
猿隊何時點亮封王魔術數字，要看排名第4的味全龍隊臉色。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
猿隊何時點亮封王魔術數字，要看排名第4的味全龍隊臉色。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

化身「樂天桃猿」後的第一座季冠軍步步逼近中，猿隊上周4連勝、統一獅隊4連敗，讓爭冠情勢逐漸明朗，至於猿隊何時將點亮封王魔術數字？暫時沒有獅隊的局，而是要看排名第4的味全龍隊臉色。

猿隊目前以26勝14敗1和、勝率6成5獨走，已對獅隊握有3.5場勝差，其實已經對獅隊點亮淘汰數字M14，但封王魔術數字還無法亮燈的原因出在龍隊。

由於龍隊曾因疫情停賽及天氣因素，至今只打了39場為5隊最少，而目前他們對猿隊落後6.5場，雙方還有7場直接對戰要打，因此猿隊對龍隊尚未亮燈。

本周賽程從今天起跑，猿隊的最快亮燈途徑為自己2連勝、龍隊2連敗，意即今天中信兄弟隊擊敗龍隊，明天猿隊擊敗富邦悍將隊，以及22日兩地賽事中悍將隊擊敗龍隊、猿隊擊敗獅隊，猿隊就能點亮上半季封王魔術數字M11。

猿隊雖曾因疫情重挫戰力，但選手歷經染疫後都已回歸，總教練曾豪駒表示，「主力差不多都回來了，接下來就是盡可能維持選手狀況，在比賽中盡情發揮。」

作戰原則不鎖定任何一支球隊，曾豪駒說：「我是覺得每一場都很重要，不一定是對統一，如果其他場次沒想辦法贏下來，其實也不用去想對統一，現在每場都是要盡可能贏下來，盡可能把比賽節奏做好，想辦法把勝場數提升。」

樂天桃猿

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