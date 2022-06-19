中職／狂威又因短棒狂起來 曾豪駒苦笑：我是覺得還好

樂天桃猿隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，雙方洋投上演投手戰，狂威雖繳出7局失1分好投，奪下追平勝投榜領先的第6勝，但第4局與悍將隊捕手戴培峰的言語交鋒，也讓總教練曾豪駒苦笑說：「我是覺得還好。」

狂威的火爆種子是在首打席面對戴培峰就種下，因他在3壞球後擺短棒假點，讓狂威感覺被干擾，第2打席再碰到時，就在往一壘補位路上怒目朝著戴培峰碎碎念。

談到狂威到底在氣什麼，曾豪駒表示，「可能他覺得在外國不會這樣，覺得是在干擾。」但曾豪駒是認為不必要為此生氣，「他自己應該把自己的事情做好，不用因為這樣去擾亂自己情緒。」

曾豪駒話鋒一轉，稱讚狂威情緒控管已經有進步，「我是覺得後面這幾場，他有去調整自己，把情緒控管得更好，難免還是會有一些小情緒，但他會去思考怎麼把當下比賽完成。」

狂威賽後也坦承，確實是不滿對手在3壞球後擺短棒，但自己對事不對人，也理解這是棒球文化的不同，但就他來看就是不喜歡。