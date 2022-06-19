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中職／陳文杰為象貢獻3分打點 獅隊吞4連敗遭猿隊拉開

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳文杰3打數1安打，攻下勝利打點在內的3分打點，獲選單場MVP。 圖／中信兄弟隊提供
陳文杰3打數1安打，攻下勝利打點在內的3分打點，獲選單場MVP。 圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊今天回到台南主場迎戰中信兄弟隊，先發投手古林睿煬投不滿5局退場，打線一路苦追還是無法挽回戰局，終場以4：5輸球、吞下4連敗，落後排名第1的樂天桃猿隊拉大到3.5場勝差。

獅隊完成單周6戰損失慘重，13日一度逼近猿隊、未有勝差，只在勝率落後千分之6，不料這6場只有2勝4敗，反觀猿隊單周4戰全勝，雙方差距一下子擴大。

獅隊總教練林岳平之前強調，單周對悍將隊4戰很重要，一定要全力搶勝，結果吞下3敗，始終無法超前猿隊，和排名第3的兄弟之間，也被逼近到兩場勝差。

兄弟打線今天面對古林睿煬，首局就展開攻勢，林書逸、詹子賢、許基宏、陳文杰連續安打攻下3分。

獅隊2局下回擊，鄭鎧文、高國慶、陳重羽連續安打扳回一城，4局下胡金龍觸身球後，鄭鎧文、高國慶連揮二壘打，追成3：3平手。

兄弟5局上再展攻勢，林書逸、詹子賢、許基宏連續保送形成滿壘，陳文杰高飛犧牲打、陳子豪內野滾地球各有1分打點，又以兩分超前，陳子豪攻下生涯第500分打點。

獅隊7局下林祖傑、林靖凱、胡金龍接連安打追回1分，仍以4：5落後，終場1分之差飲恨。

兄弟洋投象魔力先發6局，被揮出7支安打、失3分，戰績升至6勝4敗，勝場數追平獅隊羅昂、猿隊狂威，並列全聯盟勝投榜首。

陳文杰首局安打攻下兩分打點，全場3支1、3打點，包括5局上勝利打點，本季首次獲選單場MVP。

古林睿煬單周第2場先發，有別於13日對富邦悍將隊投6局，被揮出9支安打、失3分奪勝，此役只撐4局被揮7安，加上5局上3次致命保送，失5分吞敗，本季戰績掉到4勝3敗。

古林睿煬 陳文杰

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